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مكة.. الإطاحة بعصابة سرقة الجوالات بالإكراه بعد استدراج الضحايا بالعروض على أحد المواقع

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مكة.. الإطاحة بعصابة سرقة الجوالات بالإكراه بعد استدراج الضحايا بالعروض على أحد المواقع مكة.. الإطاحة بعصابة سرقة الجوالات بالإكراه بعد استدراج الضحايا بالعروض على أحد المواقع
"دوريات الأمن" عثرت بحوزتهم على مسدس وسيارتين مسروقتين وحبوب كبتاجون

مكة.. الإطاحة بعصابة سرقة الجوالات بالإكراه بعد استدراج الضحايا بالعروض على أحد المواقع

أطاح أفراد الدوريات السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة بعصابة مكونة من خمسة أشخاص من بينهم امرأتان، تخصصوا في سرقة أجهزة الجوال من ضحاياهم بالقوة الجبرية بعد استدراجهم بالعروض على أحد المواقع الإلكترونية المختصة بالبيع والشراء.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الدوريات السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رصدت ورود بلاغات بسرقة أجهزة إلكترونية (جوالات)، عبر تتبع بعض العروض في أحد المواقع الإلكترونية، حيث يتم استدراج الضحية بعيداً عن أعين رجال الأمن، وسرقة أجهزة الجوال منهم، مستخدمين سيارات مسروقة، كما يوهمون المجني عليهم بتعاونهم مع امرأتين من الجنسية الإفريقية لتتواصلا مع الضحايا.

وبعد جمع المعلومات عن أوصاف الجناة وأسلوبهم الإجرامي، تمت المتابعة من قبل أفراد القوة السرية بدوريات الأمن بالعاصمة المقدسة، وجرى عمل كمين محكم أسفر عن القبض على ثلاثة أشخاص وامرأتين، وبتفتيشهم عثر على سلاح ناري من نوع مسدس، وطلقات نارية، وأجهزة جوال، وسيارتين مسروقتين. كما عُثر بحوزة أحدهم على عدد من حبوب الكبتاجون.

وجرى إعداد محضر بالواقعة، وأحيل الجناة إلى شرطة التنعيم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.الجهات الأمنية مكة المكرمة الدوريات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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