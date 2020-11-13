نائب أمير الرياض ينوه بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين في الشورى

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قال إنه جسد مكانة المملكة وثقلها الدولي و جهودها في سبيل دعم واستقرار المنطقة

نوّه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وقال سموه إن الخطاب الملكي جاء واضحًا وشاملاً ومؤكدًا للنهج الأصيل والقويم لسياسة هذا الوطن العظيم على جميع المستويات الداخلية والدولية، والتي ترتكز على العقيدة الإسلامية السمحة ونبذ التطرف، ومحاربة الفساد، والسعي في كل ما من شأنه الرقي بهذا الوطن وتنميته وتحقيق طموحات مواطنيه، وهو ما جسدته الرؤية الطموحة (المملكة 2030 ) التي تشكل خريطة طريق لمستقبل واعد على كل المستويات.

وأضاف سموه أن الخطاب الملكي جسد مكانة المملكة وثقلها الدولي، وما تقوم به من جهود في سبيل دعم واستقرار دول المنطقة، حيث تمثل المملكة مركز ثقل عربي وإقليمي ودولي تتوجه هذا العام 2020 برئاسة مجموعة قمة العشرين.

وأشار سموه إلى أنه على الرغم مما يواجهه العالم من تداعيات كبرى في ظل جائحة كورونا إلا أن المملكة قدمت نموذجًا يُحتذى في سبيل مواجهة هذا الوباء، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن، وبذل كل ما من شأنه دعم واستقرار الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى دعم وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة هذا الوباء.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز