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الحنيطي : سضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن

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الحنيطي : سضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن الحنيطي : سضرب بيد من حديد كل من يمس أمن الوطن

جى بي سي نيوز  - : أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي أن القوات المسلحة ماضية ولن تتوانى بالضرب بيد من حديد على كل من خالف القانون.

وأضاف الحنيطي في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن الجيش سيعمل على مساندة الأجهزة الأمنية بتطبيق القانون على كل من يتطاول أو يمس سيادة القانون وهيبة الدولة ويروع المواطنين.

وبين الحنيطي لن نسمح بذلك، لكائن من كان وبكافة الوسائل كي يبقى الأردن واحة أمن واستقرار.

وأضاف الحنيطي: "جسد الأردنيون استحقاقا دستوريا عكس الوجه الحضاري للدولة الاردنية وعكس معاني الديمقراطية فيها، إلى أنه وبكل أسف انحرف فئة قليلة ولوثت المشهد الوطني بتطاولها على سيادة القانون وترويع المواطنين ومخالفة قانون الدفاع وتهديد المجتمع".

جي بي سي نيوز

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