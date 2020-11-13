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مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: التعامل مع حريق اندلع قرب منصة التفريغ العائمة بجازان عقب تدمير زورقين مفخخين

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مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: التعامل مع حريق اندلع قرب منصة التفريغ العائمة بجازان عقب تدمير زورقين مفخخين مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: التعامل مع حريق اندلع قرب منصة التفريغ العائمة بجازان عقب تدمير زورقين مفخخين
تم التعامل معه حسب القواعد المُتبعة ولا إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح

مصدر مسؤول بوزارة الطاقة: التعامل مع حريق اندلع قرب منصة التفريغ العائمة بجازان عقب تدمير زورقين مفخخين

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بأنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء يوم الأربعاء 25 ربيع الأول 1442هـ، الموافق 11 نوفمبر 2020م، بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية، فقد نجم عن هذه العملية، التي تمت بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، وتم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث، ولله الحمد، أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.وزارة الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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