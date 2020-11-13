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قوات التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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قوات التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة قوات التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

قوات التحالف: اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير عدد (5) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأوضح العميد المالكي، استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وبين العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة.

مؤكداً على أنه سيتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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