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شاهد .. حشرات بأعداد كبيرة تهاجم منازل في "أحد المسارحة".. والبلدية تباشر

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شاهد .. حشرات بأعداد كبيرة تهاجم منازل في "أحد المسارحة".. والبلدية تباشر شاهد .. حشرات بأعداد كبيرة تهاجم منازل في "أحد المسارحة".. والبلدية تباشر
ظهرت في مقطع وهي تغطي الأرضيات بالكامل

شاهد .. حشرات بأعداد كبيرة تهاجم منازل في

تفاجأ سكان إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة جنوب جازان بأعداد كبيرة من الحشرات تهاجم منازلهم، وناشد السكان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالعمل على مكافحتها لما تسببه لهم من ضرر وإزعاج.

وكشف مقطع فيديو من قرية المجامة غرب المحافظة، عن أعداد كبيرة من الحشرات وهي تهاجم أحد المنازل، حيث غطت الأرضيات بالكامل في مشهد مقزز.

وبين السكان أن طبيعة الأراضي الزراعية التي حول القرى والنباتات قد تكون هي السبب في تكاثرها بذلك الحجم الكبير وخروجها في هذه الفترة، مشيرين بأنها مضرة صحياً ويجب القضاء عليها بالمكافحة.

من جهته، قال رئيس بلدية أحد المسارحة، المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي، لـ"سبق"، إنه تم مباشرة القرية التي ظهرت فيها الحشرات وعمل اللازم من مكافحة بعد تلقي بلاغات من مواطنين. أحد المسارحة جازان بلدية أحد المسارحة وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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