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تفاصيل مداهمة "استراحة الخمور" بمكة.. رصد وتتبع ومصادرة آلاف اللترات

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ثمرة تعاون ناجح بين "الجهات الأمنية" و"البلدية"

تفاصيل مداهمة

دهمت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية، وبمشاركة الجهات الأمنية، أمس مصنعًا لترويج الخمور داخل إحدى الاستراحات بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة.

وكشف رئيس بلدية الشرائع الفرعية، المهندس محمد بن شجعان العصيمي، عن أنه تم رصد استراحة بمنطقة الراشدية بمكة المكرمة، بمشاركة الجهات الأمنية، تديرها عمالة مخالفة.

وأوضح أنه تم مداهمة الموقع في الحال، والعثور على كمية كبيرة من الخمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة؛ بغرض ترويجها وبيعها على ضعاف النفوس.

وأكد المهندس محمد العصيمي أن الجهات الأمنية المشاركة أطاحت بأحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من جنسية عربية، وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية كل فيما يخصه.

وأشار إلى إتلاف الفرق الرقابيّة التابعة للبلدية لـ 4380 لترًا من المُسكِرات و20 حاوية سُكَّر، إضافةً إلى مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع، وتطهير الموقع حسب الإجراءات الصحيِّة المتّبعة.

وأشاد "العصيمي" بتعاون الجهات الأمنية، ممثلةً في شرطة العاصمة المقدسة، ودورهم في إنجاح الخطة المعدة لمداهمة الموقع، وتطبيقهم للأنظمة والعقوبات على الذين يحاولون العبث بتلك البقاع الطاهرة، مؤكدًا حرص الجهات الرقابية في البلدية وتصديها لكل الممارسات السلبية؛ حفاظًا على سلامة المجتمع.

تفاصيل مداهمة

أمانة العاصمة المقدسة الجهات الأمنية مكة المكرمة شرطة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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