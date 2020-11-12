الاقتصاد يقطف ثمار إصلاحات "الرؤية".. نمو متسارع للناتج غير النفطي

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"الجبيري" لـ"سبق": رغم "كورونا" برامج تملك المساكن وسوق العمل مستمرة

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري، لـ"سبق"، إن تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لوكالة الأنباء السعودية يحمل مضامين اقتصادية تفاؤلية تؤشر إلى نجاح غير مسبوق حققته مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن هذا التفاؤل حافظ معه الاقتصاد السعودي على مكانته وقوته ومؤشراته الإيجابية على الرغم من التحديات التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي إجمالاً، مشيرًا إلى استمرار منهجية الحفاظ على المكتسبات وتطوير البرامج المختلفة والعمل على دعم دخل المواطن الذي أكده حفظه الله.

وتابع "الجبيري" أن اقتصاد المملكة كان ولا يزال يحمل الكثير من الممكنات والقدرات التي تُسهم في التنوع وخلق الفرص الواعدة في مجال الاستثمار وتطوير الصناعة، والعمل على تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأبان أن سمو ولي العهد أكد في 2016 أن قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 تريليون ريال، "وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة"، والنتيجة كانت نموًا متسارعًا في السنوات الثلاث الماضية، بنسبة 1.3 % في 2017، و2.2 % في 2018، و3.3 % في 2019 وأكثر من 4 % في الربع الرابع من 2019.

واختتم "الجبيري" قائلاً إنه وعلى الرغم من جائحة كورونا فقد استمر اقتصاد المملكة في ضخ برامج تملك السكن وتحسين وإصلاح سوق العمل، حيث استقرت معدلات البطالة ضمن معدلها الدوري، كما أن برامج الإنفاق الحكومي استمرت بالخطط التنفيذية ذاتها.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030