"العتيبي" يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية "مشاة الزلفي" ويشيد بدورها في خدمة المجتمع

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تهدف لتقديم الاستشارات الصحية حول رياضة المشي وتحديد مواقع مضامير المشي بالمحافظة

دشن محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم الخميس، بمكتبه بديوان المحافظة الموقع الإلكتروني لجمعية المشاة بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية المشاة بمحافظة الزلفي عبدالله القشعمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وتفصيلاً، أوضح رئيس الجمعية عبدالله القشعمي أن الموقع الإلكتروني يعتبر منصة تشمل أعمال وأهداف الجمعية بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الصحية حول رياضة المشي ونشر وتحديد أسماء ومواقع مضامير المشي بالمحافظة وطرق الوصول إليها.

ومن جانبه، عبر محافظ الزلفي عن شكره وتقديره لجميع مجهودات وبرامج الجمعية في سبيل نشر رياضة المشي وبرامجها الصحية التوعوية بالمحافظة.

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