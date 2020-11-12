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مستند.. استبعاد مرشح وإدراج آخر بدلًا منه في إعادة انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

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مستند.. استبعاد مرشح وإدراج آخر بدلًا منه في إعادة انتخابات مجلس النواب بالبحيرة مستند.. استبعاد مرشح وإدراج آخر بدلًا منه في إعادة انتخابات مجلس النواب بالبحيرة

مصراوي Masrawy

07:10 م الخميس 12 نوفمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بإلغاء إعلان خوض أحد المرشحين جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة الخامسة في محافظة البحيرة، وإدراج اسم مرشح آخر بدلًا منه بدلًا منه لخوض جولة الإعادة.

وجاء في الحكم أن الطاعن المرشح علي مهنا مسعود، حصل على ١١٥٩٩ صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة على ٩٣٥١ صوتًا فقط، ولم يحصل أيهما على أصوات بالخارج.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند ما ورد خطأ في محضر الحصر العددي للجنة العامة بالدائرة، رأت المحكمة، أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن علي مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

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