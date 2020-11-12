الدولار ينهار أمام الجنية المصري... وخبراء: سيستمر في الانخفاض

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مع كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع كان سعر الدولار الأمريكى مستقرًا أمام الجنية المصرى لمدة تصل أكثر من شهرين قبل أن يرتفع بقيمة بلغت 11 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضى.

مع كثرة الأسئلة حول هذا الموضوع كان سعر الدولار الأمريكى مستقرًا أمام الجنية المصرى لمدة تصل أكثر من شهرين قبل أن يرتفع بقيمة بلغت 11 قرشًا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضى.

ووفقا للمؤشرات والإحصائيات نجد أن سعر الدولار سجل 15.99ج للشراء فى بداية هذا العام، أما الأن فإن سعر الدولار يسجل 15.61ج للشراء بانخفاض 39 قرشًا، أيضاً فى بداية يناير 2020 سجل الدولار سعر البيع 16.09ج، أما الأن يسجل 15.61ج للبيع بفارق 1.8%.

ووفقا للمؤشرات والإحصائيات نجد أن سعر الدولار سجل 15.99ج للشراء فى بداية هذا العام، أما الأن فإن سعر الدولار يسجل 15.61ج للشراء بانخفاض 39 قرشًا، أيضاً فى بداية يناير 2020 سجل الدولار سعر البيع 16.09ج، أما الأن يسجل 15.61ج للبيع بفارق 1.8%.

كذلك زيادة التحويلات الدولارية من المصرين العاملين بالخارج، حيث صرح البنك المركزي بارتفاع تحويلات المصرين العاملين بالخارج في الفترة الماضية لتسجيل مايقرب من 18 مليار دولار، وعودة بعض الأنشطة السياحية مما أدى إلى هبوط الدولار الأمريكي أمام الجنية المصرى مرة أخرى.