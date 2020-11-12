أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة

Print
الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة
أعلنت تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة

أدانت الجزائر اليوم، بشدة الاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة، بالمملكة العربية .
وأعربت الجزائر في بيانٍ أصدرته وزارة الخارجية، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في الحفاظ على أمنها واستقرارها وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من مثل هذه الأعمال الإجرامية، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

شبكة عيون الإخبارية