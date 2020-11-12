أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأردن.. رئيس الوزراء يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه

Print
الأردن.. رئيس الوزراء يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه الأردن.. رئيس الوزراء يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه
تحمل المسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات

الأردن.. رئيس الوزراء يعلن استقالة وزير الداخلية من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، يوم الخميس، عن استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة من منصبه تحملًا للمسؤولية السياسية التي رافقت الانتخابات.

وخلال الإيجاز الذي يشارك به كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير الأمن العام، أكد رئيس الوزراء أن الحلالمة قرر الاستقالة من منطلق المسؤوليّة الأدبية.

وأضاف أن الاستقالة رفعت للملك عبدالله الثاني ونسبت بالموافقة عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية