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هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد "بارتيز" إلى ملاعب كرة القدم

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حقّق مع منتخب فرنسا 1998

هجر سباقات السيارات.. الحنين يعيد

بعد تحقيقه مراكز متقدمة في سباقات السيارات، عاد فابيان بارتيز الحارس السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى مجال كرة القدم بعد فترة احترف خلالها سباقات السيارات، بحسب صحيفة "دايلي ستار" البريطانية الخميس.

وتولى بارتيز منصب مدرب حراس المرمى في نادي تولوز الفرنسي بعد أن حالفه النجاح في سباقات السيارات؛ حيث حل مرتين ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق لومان 24.

وفاز بارتيز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر، وبلقب دوري أبطال أوروبا مع مرسيليا الفرنسي، كما ساهم في تتويج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم 1998.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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