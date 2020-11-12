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الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا

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الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا
144 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًّا في الإصابة اليومية بكورونا

أفادت بيانات لجامعة جونز هوبكنز بارتفاع قياسي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة أكثر من 144 ألف حالة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات الجامعة: تم اكتشاف 144133 إصابة و1893 حالة وفاة في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ بداية الوباء في الولايات المتحدة لغاية اليوم تم تسجيل 10 ملايين و404354 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 241000 شخص. مع تعافي من الإصابة أكثر من 3.9 مليون شخص.

وعلى الصعيد العالمي ووفقًا للجامعة: أصيب أكثر من 52.2 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 1.2 مليون. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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