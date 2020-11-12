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"سبارك" يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من رواد الأعمال

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"سبارك" يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من رواد الأعمال "سبارك" يفتح باب التسجيل للدفعة الثانية من رواد الأعمال
البرنامج يهدف لتمكين المشاريع المتوسطة والصغيرة في المملكة

أعلنت نيوم عن بدء التسجيل في النسخة الثانية من برنامج "سبارك" الهادف لتطوير مهارات رواد ورائدات الأعمال السعوديين، حيث نشأ البرنامج بالتعاون بين شركة نيوم وأكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي.

ويوفر البرنامج ورش عمل افتراضية تدريبًا وإرشادًا مكثفًا على مدى ستة أسابيع، يمر خلالها المشتركون بمراحل رئيسية صممت بأفضل المستويات والمعايير اللازمة، التي من شأنها تحديد المشاكل التي يواجهونها في المشاريع، وتعلم كيفية بناء استراتيجية الأعمال الناجحة، وطريقة عرض المشاريع بشكل احترافي لجذب وإقناع المستثمرين لضمان نجاح أعمالهم.

وتتاح الفرصة لأفضل عشرة مشاريع لعرض مشاريعهم على لجنة تحكيم مكونة من ممثلين من نيوم، وأكاديمية مسك والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ومستثمرين عالميين.

وتحصل أفضل خمسة مشاريع على شهادة برنامج "سبارك" الذهبية، إضافة إلى حصولهم على جوائز مالية مقدمة من "نيوم" واستشارات ومساحات مكتبية مقدمة من "منشآت".

ودعا البرنامج المهتمين المسارعة بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://www.miskacademy.edu.sa/spark/

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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