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مؤسسة "غيتس" تقدم 70 مليون دولار إضافية لتوفير لقاحات "كورونا"

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مؤسسة "غيتس" تقدم 70 مليون دولار إضافية لتوفير لقاحات "كورونا" مؤسسة "غيتس" تقدم 70 مليون دولار إضافية لتوفير لقاحات "كورونا"
"مليندا": علينا أن نضمن حصول الجميع على الأدوية واللقاحات

مؤسسة

قدمت مؤسسة "غيتس" الخيرية، اليوم الخميس، 70 مليون دولار أخرى لمساندة الجهود العالمية الرامية لتطوير وتوزيع لقاحات وعلاجات جائحة "كورونا"، وأبدت أملها في أن يتعهد المانحون الدوليون الآخرون بتقديم المزيد.

وقالت المؤسسة إن المبلغ الإضافي عبارة عن 50 مليون دولار لمبادرة كوفاكس بقيادة التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين (جافي)، و20 مليون دولار للتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة الذي يشارك في تمويل تطوير عدة لقاحات لـ"كورونا".

ونقلت "رويترز" عن الرئيسة المشاركة للمؤسسة مليندا غيتس، قولها في بيان: علينا أن نضمن حصول الجميع على الاختبارات والأدوية واللقاحات عندما تتوفر، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه في العالم.

وأضافت: التعهد الذي قدمناه اليوم يعني أننا نقترب من الحصول على الموارد اللازمة لمساعدة العالم في مواجهة هذا الفيروس.

وإلى جانب منظمة الصحة العالمية، يشترك التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتحصين في قيادة برنامج عالمي يُعرف باسم "الوصول إلى أدوات كورونا"، ويهدف إلى تسريع تطوير وإنتاج الأدوية والاختبارات واللقاحات الخاصة بالمرض الذي يسببه والحصول العادل عليها.

وبدأت مؤسسة "غيتس" في التعهد بتقديم أموال لمبادرة كوفاكس في يونيو، وبعد المبلغ الإضافي المخصص لها والبالغ 50 مليون دولار يصل إجمالي ما قدمته المؤسسة من تعهدات إلى 156 مليون دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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