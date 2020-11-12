"العثيم": خطاب خادم الحرمين خارطة طريق رسمت ملامح المستقبل

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أكد أنه ركز على تعزيز المكتسبات والمضي قدمًا في خدمة الوطن

أشاد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، بخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي ألقاه أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي في فاتحة أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة للمجلس بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال "العثيم": إن خطاب خادم الحرمين الشريفين جاء شاملاً، وحمل مضامين مهمة لاستشراف المستقبل بكل الثقة والاطمئنان وتعزيز المكتسبات والمضي قدماً في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وبيّن أن الخطاب أكد مواقف المملكة الراسخة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن جهودها من خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجموعة العشرين لقيادة الجهود لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمنطقة والعالم من خلال تعزيز التنمية وتحفيز التعاون لصنع مستقبل مزهر للإنسان.

وأضاف "العثيم": خطاب خادم الحرمين الشريفين أيده الله حمل بشائر من الخير والطمأنينة، ورسم خارطة الطريق لمستقبل أفضل عبر رؤية 2030 وإبراز اهتمامات الدولة بحماية المكتسبات الوطنية وسعيها المتواصل من أجل مستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح.

وأوضح أن الخطاب المبارك أكد على ثوابت المملكة والسياسة الراشدة والحكيمة والنهج القويم الذي سارت عليه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز والعهود التي تلت مرحلة التأسيس على المستويين الداخلي والخارجي، ويعبر عن وعي القيادة لحجم التحديات التي تواجه المنطقة والدور المنتظر للمملكة العربية السعودية في تنقية الأجواء ونشر ثقافة السلام وتحقيق الأمن والأمان وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش مع التأكيد على أن الحل السياسي للأزمات الدولية هو الأفضل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو السلام والتنمية والاستقرار.

وختم حديثه بالدعاء أن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.