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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الجبان في جدة

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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الجبان في جدة مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الجبان في جدة
أكد تضامنه التام ووقوفه الكامل إلى جانب المملكة

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداء الجبان في جدة

عبّرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد للاعتداء الجبان الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية ، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.


وقالت، في بيان لها، من مقرها في العاصمة التونسية: تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الاعتداء الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأعربت الأمانة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذا العمل الإجرامي الجبان، مؤكدة تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة الجريمة ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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