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الرياض – ثابت شحاته: أظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، انخفاض أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" ضمن المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 47.38% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 على أساس سنوي، وبانخفاض قيمته 151.2 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي؛ متأثرة بأداء شركة أرامكو.

وبلغت الأرباح الصافية المجمعة لـ 172 شركة مدرجة سنتها المالية منتظمة (تنتهي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول) 167.95 مليار ريال، مقابل 319.16 مليار ريال في الـ9 أشهر الأولى من عام 2019.

وتضم السوق المالية السعودية 185 شركة مدرجة بالسوق الرئيسية "تاسي"، من بينها 176 شركة سنتها المالية منتظمة لم تتمكن 4 منها الإعلان عن النتائج خلال المهلة النظامية، مقابل 9 شركات سنتها المالية مختلفة، مقابل 13 صندوقا استثماريا.

وتأثرت نتائج الشركات المدرجة في "تداول" بانخفاض أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 48.65% على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 124.4 مليار ريال، إذ تستحوذ الشركة وحدها على 78.18% من إجمالي الأرباح الصافية لمجمل الشركات خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020.

وبلغ أرامكو 131.31 مليار ريال في العام 2020 (منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/ أيلول)، مقابل 255.71 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

12 شركة تتجاوز أرباحها حاجز المليار ..

وسجلت 12 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية من تسجيل أرباح مليارية في أول 9 أشهر من عام 2020، حققت 5 منها نموا بالأرباح، مقابل تراجع أرباح 7 أخرى.

وجاءت شركة أرامكو في المقدمة بصافي 131.31 مليار ريال، يليها شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" بصافي 8.4 مليار ريال مسجلة نموا بنحو 0.7% على أساس سنوي.

وحل البنك الأهلي التجاري "الأهلي" في المرتبة الثالثة بصافي 8.08 مليار ريال محققة نموا سنويا بنسبة 0.85%، ثم مصرف الراجحي بالمرتبة الرابعة بصافي 7.47 مليار ريال بانخفاض 4.7%، وبنك الرياض بـ 3.84 مليار ريال بتراجع سنوي 14.6%.

5 شركات تسجل خسائر تفوق المليار ..

وسجلت 5 شركات مدرجة خسائر تجاوزت حاجز المليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020، وضمت كل من البنك السعودي البريطاني "ساب"، و"بترورابغ"، و"سابك"، و"المملكة"، وأخيرا "كهرباء السعودية"، علما بأن الشركات الخمس تحولت للخسائر مقارنة مع أرباح في الفترة المماثلة من 2019.

وتكبد بنك "ساب" أعلى خسائر بين الشركات السعودية المدرجة في الـ9 أشهر الأولى من عام 2020 بصافي 4.85 مليار ريال، مقابل أرباح قيمتها 2.08 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحلت بالمرتبة الثانية شركة "بترورابغ" بصافي 3.84 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 343 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019، يليها شركة "سابك" بقيمة 2.18 مليار ريال مقابل ربح بلغ 6.09 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتكبدت شركة "المملكة" و"كهرباء السعودية" صافي خسائر بقيمة 1.37 مليار ريال و1.11 مليار ريال في أول 9 أشهر من عام 2020.

تغطية "مباشر" لنتائج الشركات حسب القطاع:

الأرباح المجمعة للشركات السعودية تهبط 37% بالربع الثالث.. و"أرامكو" تقتنص 67%

"سابك" تقود شركات البتروكيماويات السعودية لأرباح 1.78 مليار ريال بالربع الثالث

أرباح البنوك السعودية تتراجع 5% بالربع الثالث.. و25 مليار ريال حصيلة 9 أشهر

شركات الاتصالات السعودية تربح 3 مليارات ريال بالربع الثالث من 2020

"أرامكو" تقتنص 73% من أرباح أكبر 10 شركات سعودية بالربع الثالث 2020

نتائج إيجابية لقطاع الرعاية الصحية السعودي بالربع الثالث.. و"الحبيب" تقتنص 48%

محصلة سلبية لقطاع النقل السعودي خلال الربع الثالث بسبب كورونا

أرباح شركات الأسمنت السعودية ترتفع 39% بالربع الثالث لـ840 مليون ريال