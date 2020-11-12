أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بيونتيك": على الدول طلب لقاح "كورونا" مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد

Print
"بيونتيك": على الدول طلب لقاح "كورونا" مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد "بيونتيك": على الدول طلب لقاح "كورونا" مبكراً لتأمين سلاسل الإمداد
يُعطى عن طريق الحقن.. ويتضمن جرعتين الفاصل الزمني بينهما 22 يومًا

أكد أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية التي تطور لقاحاً ضد كورونا مع شركة "فايزر" الأمريكية، أنه يجب على الدول طلب الحصول على اللقاح، بشكل مبكر، لتأمين سلاسل الإمداد.

وقال "شاهين" في مقابلة مع قناة "العربية": إن مناقشات تجرى حالياً حول توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم.

وأضاف: العمل يجري لتأمين 50 مليون جرعة من اللقاح هذا العام، وهناك محاولات لتأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل والتوسع في التوزيع حول العالم.

وتحدث "شاهين" عن تعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصادياً.

وأكد أن عملية تطوير وتسجيل اللقاح لا علاقة لها بالسياسة، موضحاً أن توفير اللقاح في أوروبا يتطلب موافقة السلطات الأوروبية المختصة، موضحًا أن توفيره في الولايات المتحدة يتطلب موافقة السلطات هناك.

وأشار إلى أن اللقاح يعطى عن طريق الحقن، ويتضمن جرعتين إحداهما في اليوم الأول والثانية في اليوم الـ22 .

وحول فترة استمرار المناعة التي يوفرها اللقاح، قال "شاهين": إن البيانات الأولية تشير إلى مناعة لثلاثة أشهر على الأقل، داعياً إلى انتظار البيانات لمعرفة ما إذا كان يوفر مناعة لفترة أطول، لكنه توقع أن تستمر المناعة حتى عام.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" الألمانية أنه ستكون هناك استمرارية في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين.شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا

شبكة عيون الإخبارية