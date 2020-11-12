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هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف

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ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق إجراءات كورونا

هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف

نفّذ مراقبو بلدية الهدا الفرعية بالطائف، حملات رقابية مكثفة على جملة من الأنشطة التجارية بنطاق الفرع؛ وذلك ضمن البرنامج الميداني لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشملت الحملة التي تم تنفيذها 70 محلًّا تجاريًّا بدائري الهدا.

وأغلقت البلدية الفرعية مطعمًا لم يتقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية وخالف الاشتراطات البلدية، وضبط بداخله كميات من اللحوم الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد جراء التخزين السيئ، وبيئة التحضير غير الملائمة؛ حيث تم مصادرة وإتلاف كل اللحوم الفاسدة.

وبيّنت أمانة الطائف أن الجولات الرقابية للفروع البلدية، تهدف إلى الحد من المخالفات الصحية داخل مرافق الأنشطة التجارية وخاصة ذات العلاقة بالمستهلك، وتستهدف الحملات الرقابية الجارية أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف والضواحي، وستستمر الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية لتصحيح المخالفات ومعالجتها.

وتابعت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، تَقيد المراكز التجارية والأسواق بالتدابير الوقائية، وتوفير وسائل السلامة والتعقيم الدوري، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتوفير المعقمات.

هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف

هدا الطائف.. ضبط لحوم فاسدة وإغلاق مطعم مخالف

الطائف بلدية الهدا الفرعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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