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بحوزته 6 أختام ومطبوعات رسمية.. شرطة الرياض تُطيح بمقيم امتهن تزوير الوثائق

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بحوزته 6 أختام ومطبوعات رسمية.. شرطة الرياض تُطيح بمقيم امتهن تزوير الوثائق بحوزته 6 أختام ومطبوعات رسمية.. شرطة الرياض تُطيح بمقيم امتهن تزوير الوثائق
سوداني الجنسية وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة

بحوزته 6 أختام ومطبوعات رسمية.. شرطة الرياض تُطيح بمقيم امتهن تزوير الوثائق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير؛ أسفرت عن تمكّن شرطة المنطقة من القبض على (مقيم من الجنسية السودانية في العقد السابع من العمر)، امتهن تزوير المستندات والوثائق وبيعها، متخذًا من مقر إقامته بوحدة سكنية وسط مدينة الرياض معملًا لارتكاب جرائمه، وقد عُثر بحوزته على (6) أختام مزورة، ومجموعة مطبوعات لجهات رسمية، وجهاز حاسب آلي، وطابعة، و(24) وثيقة مزورة، ومبلغ (22.000) ريال.

وقد تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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