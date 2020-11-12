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"إغاثي الملك سلمان" و"الإيسيسكو" يبحثان آفاق التعاون المشترك

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"إغاثي الملك سلمان" و"الإيسيسكو" يبحثان آفاق التعاون المشترك "إغاثي الملك سلمان" و"الإيسيسكو" يبحثان آفاق التعاون المشترك
لتطوير نموذج للتدخل لقطاع التعليم والحماية في مناطق الكوارث

عقد الفريق الفني للدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اجتماعًا تحضيريًّا عن بُعد مع الفريق الفني المختص بالتعليم والحماية بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وشهد الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين؛ بهدف تطوير نموذج للتدخل النوعي لقطاع التعليم والحماية في مناطق الكوارث والنزاع، وتحسين جودة التعليم ودعم الفئات المهمشة وخصوصًا المرأة، وذوي الإعاقة، والأيتام، والأطفال، وكبار السن في المناطق المحتاجة، الذي يضمن حصول المتضررين على خدمات التعليم والحماية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنجز منذ تأسيسه 79 مشروعًا تعليميًّا استفاد منها العديد من الدول حول العالم، ويعد ذلك امتدادًا للعطاء المستمر المقدم من المملكة العربية في الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من المجالات المختلفة ومنها قطاع التعليم.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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