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.. "العرفج": لسنا بحاجة لجماعة "الإخوان".. فهي "منحرفة" وأجندتها سياسية تتذرع بالدين

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بالفيديو.. "العرفج": لسنا بحاجة لجماعة "الإخوان".. فهي "منحرفة" وأجندتها سياسية تتذرع بالدين .. "العرفج": لسنا بحاجة لجماعة "الإخوان".. فهي "منحرفة" وأجندتها سياسية تتذرع بالدين
قال: إننا في دولة تحكم بشرع الله والجميع فيها متساوون أمام القانون

بالفيديو..

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أنه لسنا في حاجة لجماعة "الإخوان المسلمين"، موضحاً أننا في دولة تحكم بشرع الله، والجميع فيها متساوون أمام القانون.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أننا كنا نذهب إلى العالم والعالم صار يأتي علينا في فعاليات عالمية مثل فورميلا1، وشتاء ، مؤكداً أن الرصد الآلي للمسارات وقفة طال انتظارها مع من يتخطون رقاب الناس على الطرقات.

في سياق متصل، أكد "العرفج" قائلاً: "من أساء إليَّ في السر سامحته، وليدعُ لأمي، أما من سبَّني في العلن فيجب أن يعتذر في العلن.. انتقدوا الأفكار، ولا تتورطوا في الإساءة للأشخاص".


كما علق "العرفج" على قرار الرصد الآلي للمسارات، بالقول: "تخطي رقاب الناس ليس في صلاة الجمعة فقط، بل في السيارات أيضاً، أشكر المرور على الرصد الآلي للمسارات وأقول لهم: بالله لا تأخذكم شفقة بالمخالف". عامل المعرفة أحمد العرفج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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