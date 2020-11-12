"معشمني" ينتزع كأس الفروسية بحائل.. و"عفارم عليك" وآخرون للأشواط

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"وارث المجد" حصد المركز الأول في "الثاني" و"أم الكرم" تتصدر "الثالث"

ظفر الجواد "معشمني" للمالك ماجد المرشدي، والخيال نواف الفيروز، بكأس دعم نادي سباقات الفروسية بميدان حائل في الشوط الرابع (الرئيسي) لحفل الميدان الرابع الذي تكوّن من أربعة أشواط على مسافة 1400م لكل شوط.

وفاز الجواد "عفارم عليك" بالشوط الأول للمالك إسطبل الموج، والمدرب بندر الدهيش، والخيال خالد الرويشد؛ فيما حقق الجواد "وارث المجد" المركز الأول في الشوط الثاني للمالك خميس راشد الشمري، والمدرب بندر الدهيش، بالخيال عبدالله العضيب.

كما فازت الفرس "أم الكرم" لراجح هندي الشلاقي بالمركز الأول في سباق الشوط الثالث بالخيال سليمان الحديبي، والمدرب ناهي هندي الشلاقي.

وفي ختام حفل سباقات الأسبوع الرابع، سلم أمين مجلس الإدارة حمدان المبروك، الكأس للفائز بالشوط الرئيسي ماجد المرشدي.

كأس الفروسية حائل