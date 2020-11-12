تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة

★ ★ ★ ★ ★

منذ بدء العمل فيها وحتى الآن من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية

قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ107 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن مكة المكرمة