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تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة

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تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من "تطمن" في مكة
منذ بدء العمل فيها وحتى الآن من خلال 7 عيادات موزعة على عدة مراكز صحية

تخدم كل من يشعر بأعراض الفيروس.. 107 آلاف مستفيد من

قدّمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ107 آلاف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، وذلك من خلال 7 عيادات تعمل في المراكز الصحية التالية (مركز المنصور - مركز مخطط الأمير أحمد بالخالدية - مركز حداء - مركز شرائع المجاهدين - مركز أبو عروة في قطاع الجموم - مركز غران في قطاع خليص - مركز الكامل في قطاع الكامل).

يشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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