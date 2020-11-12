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صور .. الامن : اعادة انتشار القوة الامنية لمراقبة فرض الحظر الشامل

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جي بي سي نيوز:-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى اعادة انتشار للقوة الامنية في كافة مناطق المملكة لتطبيق المرحلة الثانية من الخطة الامنية المرافقة لاعلان النتائج ومراقبة تطبيق وفرض الحظر الشامل .

وبين أن القوة الأمنية ستتعامل مع أي خرق للقوانين والتعليمات، وسترصد كل ما يتم تداوله على صفحات التواصل ليصار إلى التحقيق بها واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، مهيباً بجميع الاخوة المواطنين الالتزام حماية لهم، وتحت طائلة المساءلة القانونية .

 

جي بي سي نيوز

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