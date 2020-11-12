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64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:33 مساءً
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
من مصر | مدرب الغواص المصري صدام الكيلاني يحكي كواليس تحقيق أطول غطسة في العالم بـ 145 ساعة
مصر
CBC Egypt
الخميس 12 نوفمبر 2020 10:00 صباحاً
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