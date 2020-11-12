أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأحمدي": الخطاب الملكي حمل رؤى ملهمة بكل ما احتواه من مضامين حكيمة ضافية

Print
"الأحمدي": الخطاب الملكي حمل رؤى ملهمة بكل ما احتواه من مضامين حكيمة ضافية "الأحمدي": الخطاب الملكي حمل رؤى ملهمة بكل ما احتواه من مضامين حكيمة ضافية
عبّرت عن تشرُّفها بأداء القَسَم أمام خادم الحرمين.. ووصفته بـ"لحظات تاريخية"

قالت مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور حنان الأحمدي، إنها تشرفت في ‫مجلس الشورى بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واصفة ذلك باللحظات التاريخية المهيبة التي توثق بداية دورة جديدة للمجلس.

جاء ذلك في تغريدتين عبر حسابها بمنصة تويتر عقب الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الأولى للمجلس في دورته الثامنة، قالت فيها: نتشارك رسم ملامح مستقبل وطننا الحبيب، ودعم الحراك الكبير الذي صنعته رؤية 2030، مستحضرين عظم المسؤولية لخدمة الوطن والمواطن.

ونوهت "الأحمدي" بالخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - في افتتاح أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة للمجلس، وقالت: رؤى ملهمة في ‫الخطاب الملكي الكريم الذي بكل ما احتواه من مضامين حكيمة ضافية، تدعو إلى الفخر والاعتزاز بوطن طموح ومتجدد، يعمل باستمرار لصناعة غد أفضل لأبنائه وللإنسانية جمعاء.

واختتمت مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور حنان الأحمدي تغريداتها بالدعاء قائلة: حفظ الله خادم الحرمين، وأدام على بلادنا عزتها وأمنها واستقرارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

شبكة عيون الإخبارية