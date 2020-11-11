وزير الأوقاف المصري: بيان هيئة كبار علماء السعودية كاشف لطبيعة جماعة الإخوان الإرهابية

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في رسالة تأييد وإشادة من "جمعة" تلقاها وزير الشؤون الإسلامية مساء اليوم

أكد وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد مختار جمعة أن بيان هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية تتستر بالدِّين وتمارس ما يخالفه، إنما هو بيان كاشف لطبيعة هذه الجماعة الإرهابية، التي تعد أداة طيعة في أيدي أعداء دولنا وأمتنا، ما يحتم علينا التكاتف والتعاون لاجتثاث جماعات أهل الشر والفتنة والضلال والهدم فكراً وتنظيماً.

جاء ذلك في رسالة تأييد وإشادة ببيان هيئة كبار العلماء بالمملكة تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ من وزير الأوقاف المصري مساء اليوم.



واعتبر الدكتور محمد مختار جمعة بأن البيان كشف هذه الجماعات وأبان عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها وأوطانها وزيف حجتها، مضيفاً بأن تفنيد أباطيلها واجب الوقت على العلماء والمفكرين والكتاب.



وكانت هيئة كبار العلماء بالمملكة قد أصدرت بياناً يوم أمس يؤكد على أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.

