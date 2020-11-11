أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال زيارته الرسمية لكوبنهاجن.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي

Print
خلال زيارته الرسمية لكوبنهاجن.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي خلال زيارته الرسمية لكوبنهاجن.. "الجبير" يبحث العلاقات الثنائية مع وزير الخارجية الدنماركي
استعرض أبرز المستجدات الإقليمية والدولية مع رئيس الشؤون الخارجية بالبرلمان

خلال زيارته الرسمية لكوبنهاجن..

التقى اليوم وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك، وزير خارجية الدنمارك ييبه كوفود.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض متانة العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأقام وزير الخارجية الدنماركي حفل غداء على شرف وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء في مقر وزارة الخارجية الدنماركية.

حضر اللقاء وحفل الغداء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي، وكبار مسؤولي وزارة الخارجية الدنماركية.

كما التقى الجبير اليوم خلال زيارته الرسمية لمملكة الدنمارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي السيد مارتن ليدغارد.

‏‎وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك فهد الرويلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"

رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

شبكة عيون الإخبارية