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"العثيم" تعلن انطلاق عروضها الترفيهية الجاذبة بمدينة الثلج بمول الرياض

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"العثيم" تعلن انطلاق عروضها الترفيهية الجاذبة بمدينة الثلج بمول الرياض "العثيم" تعلن انطلاق عروضها الترفيهية الجاذبة بمدينة الثلج بمول الرياض
تمتاز بإطلالة ساحرة وألوان زاهية تضفي المزيد من الراحة والمتعة للزوار

أكد محمد بن عبد الله العثيم، المدير التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، انطلاق العروض الترفيهية الجاذبة بمدينة الثلج بالعثيم مول الربوة بالرياض.

وتقدِّم مدينة الثلج عرضًا مميزًا تحت شعار (عرض الجمعة البيضاء)، يتيح الدخول بمبلغ 99 ريالاً للفرد، شاملاً القيمة المضافة، بدءًا من الخميس 12 نوفمبر 2020، ولفترة محدودة.

وبهذه المناسبة أكد العثيم أن الاستمرار في تقديم هذه العروض المميزة يأتي في إطار البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذها مدينة الثلج للاستمتاع بألعابها الترفيهية الشيقة والمتنوعة، التي تصل إلى 12 نشاطًا ممتعًا، مثل زلاجات الثلج، ومسارات السلالم والحبال، وسيارات التصادم، ودراجات الثلج، والمنحدرات بأطوال مختلفة، تتيح للمتزلجين الاختيار وفقًا لرغباتهم وقدراتهم،فضلاً عن العديد من الألعاب المثيرة والممتعة.

وأشار العثيم إلى أن مدينة الثلج تُعدُّ نقلة نوعية، وقفزة كبرى في عالم الترفيه والسياحة في ، بابتكارات رائعة، وتصاميم أنيقة لأكواخ الثلج التي تمتاز بإطلالة ساحرة، وألوان زاهية، تشكِّل لوحة فنية رائعة، تضفي المزيد من الراحة والمتعة للزوار، إضافة إلى تخصيص أماكن للمناسبات والحفلات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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