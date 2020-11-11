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ولاية "جورجيا" تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية

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ولاية "جورجيا" تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية ولاية "جورجيا" تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الأميركية
بعد أيام من إعلان فوز "بايدن"

ولاية

قررت سلطات ولاية جورجيا الأميركية، اليوم الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تنافس فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن مع الرئيس الأميركي دونالد .

وأعلن سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر، أن السلطات في الولاية قررت إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية يدوياً، بعد أن اتضح أن فارق الأصوات بين بايدن وترامب يقل عن 0.5٪؜.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وحصوله على 290 صوتاً من 538 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي.

وتمتلك ولاية جورجيا 16 صوتاً في المجمع الانتخابي، وتعد من أبرز الولايات الحاسمة والمتأرجحة في الانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتظهر أحدث النتائج تقدم بايدن بنسبة 49.5٪؜على منافسه ترامب الذي حصل على نسبة 49.2٪؜ من أصوات الناخبين في ولاية جورجيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية