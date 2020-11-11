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تنشئ مركزاً لدعم قواتها البحرية في السودان

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روسيا تنشئ مركزاً لدعم قواتها البحرية في السودان تنشئ مركزاً لدعم قواتها البحرية في السودان
تشكيل عسكري مزود بمعدات قتالية وخاصة

روسيا تنشئ مركزاً لدعم قواتها البحرية في السودان

وقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوماً حكومياً لإنشاء مركز لوجستي للقوات البحرية الروسية في السودان، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" اليوم (الأربعاء).

وبينت "سبوتنيك" أن توقيع "ميشوستين" جاء بعد اتفاق وزارة الدفاع الروسية مع الجانب السوداني حول وثيقة المركز.

وأضافت أن الوثيقة تعرف المركز بأنه "تشكيل عسكري للقوات المسلحة الروسية مزود بمعدات عسكرية وأخرى خاصة، ومرافق لإصلاح السفن الحربية الروسية، بالإضافة إلى مخزونات من العتاد والممتلكات الأخرى المنتشرة في أراضي السودان".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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