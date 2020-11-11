أخبار عاجلة

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحارثي": شؤون الحرمين تنظم دخول وخروج المصلين عبر 4 منافذ

Print
"الحارثي": شؤون الحرمين تنظم دخول وخروج المصلين عبر 4 منافذ "الحارثي": شؤون الحرمين تنظم دخول وخروج المصلين عبر 4 منافذ
لتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية

كشف مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة بشؤون الحرمين فايز الحارثي أن أفراد الأمن يعملون على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التدابير الوقائية، ومراعاة الالتزام بأدوات السلامة وتنظيم دخول وخروج المصلين في الدور الأول والأبواب والسلالم التالية: سلم (91)، سلم (74)، سلم (84)، سلم الشبيكة، جسر الشبيكة، والمساندة في منع الجلوس في الأروقة، وتيسير حركة قاصدي المسجد الحرام خلال استخدامهم السلالم الكهربائية.

وأضاف "الحارثي" أنه يتم إرشاد المعتمرين لتطبيق التباعد، والحرص على لبس الكمام، وتوجيههم نحو المسار المحدد للمسعى وعدم الجلوس في المصلى بعد الانتهاء من الركعتين وكذلك الكشف الحراري على قاصدي المسجد الحرام مع الجهات الصحية وذلك فور وصولهم إلى أحد الأبواب المحددة للدخول، وتنظيم الحركة في جبل الصفا ومنع الَوقوف والتجمع.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للأمن والسلامة ممثلة في إدارة الأمن بالمسجد الحرام تسهو في كثير من المهام التي تصب في نجاح مهمة التفويج وتسعى لتقديم أرقى الخدمات الميدانية نظير الدعم غير المحدود من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منوها بأن من مهام الإدارة المساندة في تنظيم المصلين أثناء الطواف، وترك مسافة آمنة بينهم، وتحويلهم بعد الانتهاء من الطواف إلى مصلى الركعتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

شبكة عيون الإخبارية