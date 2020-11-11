أخبار عاجلة

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الموانئ تحقق نمواً ملحوظاً في الحاويات المناولة خلال أكتوبر

Print
بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية بنسبة زيادة بلغت 10.42%

الموانئ السعودية تحقق نمواً ملحوظاً في الحاويات المناولة خلال أكتوبر

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر أكتوبر لعام 2020، ارتفاعاً لافتاً في أعداد الحاويات المناولة، بواقع أكثر من 625 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 10.42%، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة 25 مليون طن، والقادمة عبر 987 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بواقع 2،5 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 10.43%، فيما بلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 63 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 174 ألف رأس من الماشية الحية.

وتأتي هذه الزيادة المستمرة والنمو المتصاعد التي تسجلها موانئ المملكة؛ في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إطلاقها 4 خطوط ملاحية عابرة للقارات هذا العام لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وجاءت الزيادة نتيجة لتوقيع وبدء تشغيل عقود الإسناد والتشغيل هذا العام في محطات الحاويات بمينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بمدينة بالدمام، بهدف رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تطوير الأرصفة ورفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، مما يلبي متطلبات التنمية والاقتصاد الوطني وسلاسل الإمداد العالمي.

يُذكر أن "موانئ" تسعى وفق خططها الاستراتيجية ومبادراتها التطويرية إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة العابرة، وأن تكون من الموانئ الرائدة عالمياً وفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال رفع كفاءتها الرقمية وتحقيق خدمات فريدة وتنافسية في التشغيل والمناولة للوصول إلى مستهدفاتها، إلى جانب الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، تماشياً مع أهداف المملكة التنموية الطموحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة شراكة مع شركات الإنتاج السعودية

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول والثاني) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثةالحديثة (عن بُعد)

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول والثاني) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثةالحديثة (عن بُعد)

شبكة عيون الإخبارية