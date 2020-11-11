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فلوريدا تشهد واقعة قتل مريبة.. بسيارة معتمة استهدفت ملعب سلة

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فلوريدا تشهد واقعة قتل مريبة.. بسيارة معتمة استهدفت ملعب سلة فلوريدا تشهد واقعة قتل مريبة.. بسيارة معتمة استهدفت ملعب سلة
ركابها أطلقوا عدة رصاصات أثناء مرورهم بمجموعة من الأشخاص

فلوريدا تشهد واقعة قتل مريبة.. بسيارة معتمة استهدفت ملعب سلة

ذكرت السلطات المحلية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية أن شخصا قُتل وأصيب سبعة آخرون في إطلاق نار من سيارة على ملعب لكرة السلة، الليلة الماضية.

ويعتقد المحققون أن بضعة أفراد كانوا في سيارة ذات نوافذ معتمة وأطلقوا عدة رصاصات أثناء مرورهم بمجموعة من الأشخاص بالقرب من ملعب كرة السلة.

وأشارت إحدى قنوات (إيه.بي.سي) إلى أن إطلاق النار لم يكن عشوائياً، وأن المجموعة كانت مستهدفة.

وقال قائد الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 36 عاماً توفي متأثراً بجروحه بعد وصوله إلى المستشفى، في حين يرقد اثنان آخران في حالة حرجة إلى جانب خمسة مصابين في حالة مستقرة. وأضافت القناة أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين 17 و36 عاماً.

ويحاول محققو مقاطعة هيلسبرو في تامبا بولاية فلوريدا تحديد الدافع وراء الهجوم، فيما قال قائد الشرطة تشاد كرونيستر، في بيان: "فقدنا روحا الليلة بسبب أعمال عنف لامعنى لها".

وأضاف: "نهدف إلى إعادة السلام إلى هذا المجتمع وسنواصل التصدي لمن يتسببون في الأذى".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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