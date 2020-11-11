حملة تموينية مكبرة على مطاعم السويس

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مصراوي Masrawy

السويس– حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة في السويس، إعدام 360 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بدفنها في المدفن الصحي بطريق "السويس- القاهرة".

كانت مباحث التموين بالتنسيق مع الرقابة التموينية والتجارية نظمت حملة على محال بيع الوجبات السريعة، للوقوف على جودة المواد المستخدمة في التصنيع واللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفحصت الحملة بمشاركة الطب البيطري، عدة محال بمنطقة كورنيش السويس، وأثناء تفتيش أحد أفرع محل شهير للمأكولات السريعة، جرى ضبط 360 كيلو كبده مجهولة المصدر، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال مصدر مسؤول بالطب البيطري إن الكبدة التي جرى ضبطها كانت تفوح منها رائحة كريهة، وتغمرها الدماء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفي، أن مديرية الطب البيطري سلمت تقرر للنيابة أفاد أن المضبوطات فاسدة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وأصدرت قرارها السابق.