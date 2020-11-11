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"القيادة" تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان

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"القيادة" تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان "القيادة" تعزي ملك البحرين في وفاة الأمير خليفة بن سلمان
خادم الحرمين: بالغ التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

وقال الملك المفدى: "علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد ولشعب مملكة البحرين الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحان وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لملك مملكة البحرين.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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