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وسط تكتم شديد.. انطلاق الجولة الثالثة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"

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وسط تكتم شديد.. انطلاق الجولة الثالثة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل" وسط تكتم شديد.. انطلاق الجولة الثالثة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"
الخلافات تخيم على المباحثات بين الطرفين

وسط تكتم شديد.. انطلاق الجولة الثالثة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان و

انطلقت، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، التي لم يعلن عن أي تقدم فيها منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي.

وتعقد الجلسة كما سابقاتها في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان "يونيفيل" في مدينة الناقورة، وسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أمريكي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات أن "الوفد الإسرائيلي طرح خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها"، مؤكدأ أنه "لن يجري البحث في خط جنوب المنطقة كما يطرح لبنان".

وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.

ويطالب لبنان اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش"، الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، بحسب ما أفادت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد نشرت نص رسالة بعثت بها إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن "ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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