مدير "تعليم مكة" يتابع سير العملية التعليمية ويشيد بجهود المدارس والمعلمين

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ثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ما يقوم به قادة ومعلمي مدارس "تعليم مكة" وما يبذلونه من جهود عظيمة في سبيل تذليل الصعوبات وتسهيل المهام، وتفعيل عمل لجان الدعم التقني والإرشادي والتعليمي لحل المشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب والمعلمين، ومعالجة الفاقد التعليمي، ومواصلة سير العملية التعليمة في المنصات التعليمية.

وأشاد الدكتور "الزائدي" بالجهود المبذولة من قبل المدارس في تذليل الصعوبات والحرص على استمرارية العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وحث المدير العام على بذل الجهد ومضاعفة العمل والحرص على تلافي ما قد يطرأ من إشكاليات تواجه المعلم أو الطالب والسعي لحلها؛ لمواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مدارس مكتب التعليم بغرب مكة "ثانوية عبدالله الخليفي، وابن الأثير الثانوية، ومتوسطة ذي البجادين".

وتابع "الزائدي": جداول الحصص وتفعيلها في منصة مدرستي وبرنامج تميز والأعمال الإدارية، كما اطلع على أداء المعلمين في المنصات التعليمية للدروس والتفاعل مع أبنائهم الطلاب، والتقى بعدد من الطلاب، حيث استمع منهم عن كيفية تواصلهم مع المنصات التعليمية والاستفادة منها، والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على حلها.