"الطيران المدني" تنظم ورشة افتراضية حول منتجات معلومات الطيران

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لتحقيق أعلى معايير السلامة في المملكة وتحديث القوانين واللوائح

نظّمت الهيئة العامة للطيران المدني وعلى مدى أسبوعين، ورشة عمل افتراضية للتعريف عن منتجات معلومات الطيران، بمشاركة مجموعة من مسؤولي ومشغلي المطارات المدنية بالمملكة العربية السعودية.

وتطرقت ورشة العمل إلى موضوعات عدة أبرزها التعريف باللائحة التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني (175) والنشرة الإرشادية (175.002) وتوضيح أهمية توفير بيانات ومعلومات الطيران لضمان سلامة الحركة الجوية، وشرح منتجات معلومات الطيران.

وتناولت مقدمة عن بيانات ومعلومات الطيران، ومحتوى دليل الطيران السعودي (AIP) بما في ذلك التعديلات (AIP AMDT) والملاحق (AIP SUP)، والمواضيع التي تتطلب نشر إعلانات الطيارين (NOTAMs)، ومجموعات البيانات الرقمية (Digital Dataset).

وسلطت الضوء على خطة الانتقال من خدمات معلومات الطيران (AIS) إلى إدارة معلومات الطيران (AIM)، وتوضيح بيانات التضاريس والعوائق داخل وخارج المطار. وقد تخللت ورشة العمل عدة تمارين تفاعلية حول محاور الورشة؛ وذلك لتطوير وتنمية مهارات الأشخاص المخولين والمسؤولين بالمطارات عن تحديث دليل الطيران السعودي وإصدار إعلانات الطيارين.

وشارك في الورشة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، إضافة إلى المطارات الجنوبية والمطارات الغربية والمطارات الشمالية والمطارات الوسطى.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الطيران المدني لتحقيق أعلى معايير السلامة في المملكة، والعمل على تحديث القوانين واللوائح بما يتماشى مع تطورات مجال قطاع الطيران عالمياً، والسعي إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقاً لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران على الصعيد الدولي.