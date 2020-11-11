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أب يضرب ابنته حتي الموت لرفضها الزواج من شاب بالجيزة

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أب يضرب ابنته حتي الموت لرفضها الزواج من شاب بالجيزة أب يضرب ابنته حتي الموت لرفضها الزواج من شاب بالجيزة

تجرد عامل من مشاعر الأبوة والرحمة، وضرب ابنته حتى فارقت الحياة لرفضها الارتباط بشاب تقدم لخطبتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى مركز شرطة أوسيم، إخطارًا من أحد الأشخاص يفيد بمصرع فتاة ووجود شبهة جنائية في وفاتها.

أسدلت التحريات النقاب عن مرتكبي الواقعة، وتبين أن والد الفتاة وراء الاعتداء عليها بالضرب.  

وجرى على الفور إعداد الأكمنة اللازمة للقبض على المتهم، وبالفعل تم ضبطه، وبالانتقال إلى دائرة القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وأدلى المتهم، "أنه اعتدى عليها بالضرب، لرفضها الزواج بشاب تقدم لخطبتها، رغم موافقة أفراد أسرتها عليه". كما أوضح، "أنه لم يقصد قتلها، ولكن كان هدفه تأديبها، إلا أن حالتها الصحية قد ساءت وفارقت الحياة". وحرر محضر بالواقعة، كما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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