بـ3 مشاريع.. حدائق نوعية لتحسين الصور الجمالية وزيادة الغطاء النباتي بجدة

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تنفذها الأمانة وتقع على مساحة إجمالية تُقدر بـ30.431م٢.. متنفسًا حيويًّا

تواصل أمانة محافظة جدة، أعمال تحسين الصور الجمالية وزيادة الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية في أنحاء المحافظة، عبر تنفيذ ثلاثة مشاريع حدائق نوعية في أحياء (الفضيلة والرياض والريان)، على مساحة إجمالية تُقدر بـ30.431م٢؛ وذلك تزامنًا مع تنفيذ حديقة الأمير ماجد التي تشكل أكبر حديقة ضمن مشروعات تحسين جودة الحياة في عروس البحر الأحمر.

وفي جنوب جدة تنفذ الأمانة حديقة الفضيلة على مساحة ١٢٥٨٦م٢، كما يتزامن معها تنفيذ حديقة الرياض شمال المحافظة على مساحة ١٢٣٠٠م٢، وستشكل الحديقتان متنفسًا حيويًّا للسكان وتستهدفان جميع شرائح المجتمع من ذوي الإعاقة والعائلات والشباب والأطفال؛ فيما يتميز المشروعان بتوفير مرافق وخدمات متنوعة تشمل جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة، وملعبًا رياضيًّا ومسارًا للمشاة ومسارًا للدراجات ودورات مياه، بجانب تخصيص مواقع لعربات الطعام وتوفير ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

ويشهد حي الريان شرق جدة تنفيذ حديقة نوعية ثالثة على مساحة ٥٥٤٥م٢ تستهدف جميع الشرائح، وتضم جلسات ومسطحات خضراء وساحة عامة ومسار للمشاة ومسار للدراجات، بالإضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال.

وتسعى أمانة جدة من خلال تنفيذ الحدائق النوعية إلى رفع مستوى جودة الحياة والرفاهية في الأحياء السكنية، وتشجيع السكان على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والفعاليات الترفيهية وتعزيز الأنشطة الرياضية.

يُذكر أن أمانة جدة تعمل حاليًا على تطوير حديقة الأمير ماجد على طريق المكرونة بحي الربوة، ويجري تنفيذها وفق أعلى المواصفات كأكبر حديقة في مدينة جدة على مساحة إجمالية تُقدر بـ١٢٠ ألف متر مربع.

أمانة محافظة جدة