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فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:19 مساءً
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
"الجوفي" لـ"سبق": مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة العشرين أسهمت في محاصرة "كورونا"
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
بعد ودية جنوب إفريقيا .. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 09:00 مساءً
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 مساءً
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 مساءً
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة
-
الأحد 15 نوفمبر 2020 08:39 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
آخر مرة شفت عفريت أمتى.. سألنا الناس عن حكايتهم مع ما وراء الطبيعة والإجابات مفاجئة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 11 نوفمبر 2020 11:19 صباحاً
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