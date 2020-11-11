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الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان

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الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان
انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة

الديوان الملكي البحريني يعلن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان

نعى الديوان الملكي بالبحرين، اليوم، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، صباح هذا اليوم، في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية ستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه -رحمه الله- إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدّد من الأقارب.

وأمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.الديوان الملكي البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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