أخبار عاجلة

20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
"الجوفي" لـ"سبق": مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة العشرين أسهمت في محاصرة "كورونا" -
بعد ودية جنوب إفريقيا .. الأخضر الأولمبي يعاود تدريباته -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
"الجوفي" لـ"سبق": مبادرات المملكة خلال رئاستها قمة العشرين أسهمت في محاصرة "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

تعرف على خطورة التشخيص الخاطئ لمرض البهاق في بعض المراكز غير المعتمدة | من مصر

Print
مواضيع متعلقة
حلقة خاصة عن زيارة الرئيس السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وحوار خاص مع د. علي جمعة

حلقة خاصة عن زيارة الرئيس السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وحوار خاص مع د. علي جمعة

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

في مشهد جميل.. صلاح يلتقط الصور مع عروسين من شرفة غرفته للعزل

في مشهد جميل.. صلاح يلتقط الصور مع عروسين من شرفة غرفته للعزل

تامر عبد الحميد المكسب الوحيد لمبارة مصر وتوجو هي الـ 3 نقاط فقط وغياب صلاح له تأثير كبير

تامر عبد الحميد المكسب الوحيد لمبارة مصر وتوجو هي الـ 3 نقاط فقط وغياب صلاح له تأثير كبير

شبكة عيون الإخبارية