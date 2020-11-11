تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020م (تسعة أشهر)

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يعود سبب الارتفاع في صافي ربح الشركة في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بمبلغ 52.21 مليون ريال سعودي إلى:

- ربح المنحة:

خلال الفترة الحالية، تلقت الشركة خطاباً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية مساحة الأرض التي تم إحياؤها في حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال سعودي في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات والمصاريف الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

- الإيرادات

ارتفعت إيرادات الشركة في الفترة الحالية بنسبة 2.41٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 3.28٪ بينما انخفضت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 9.06٪ نتيجة الانخفاض في مبيعات الخضروات بسبب COVID 19.

- خسائر الأدوات المالية المشتقة:

خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، سجلت الشركة خسارة بقيمة 43.6 مليون ريال سعودي من عقود أدوات مالية مشتقة بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد (CIF) وعقود تبادل العملات بالدولار الأمريكي / ريال سعودي. لا يوجد مثل هذا البند خلال الفترة الحالية.

- تكاليف التمويل:

انخفضت تكلفة التمويل في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 40.60٪ نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الفترة الحالية، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي ربح الفترة الحالية على النحو التالي:

- خسائر هبوط الممتلكات والآلات والمعدات:

خلال الفترة الحالية، قامت الشركة بتقييم قيمة الإستخدام (VIU) للأصول المتعلقة بمشروع السودان، والتي أظهرت انخفاضًا في قيمة الأصول بمبلغ 43.89 مليون ريال سعودي وتم قيد هذا الانخفاض في القيمة في قائمة الربح والخسارة.

- تكلفة المبيعات:

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الفترة الحالية بنسبة 3.87٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وذلك بشكل رئيسي بسبب الزيادة في تكلفة المواد بسبب توقف الدعم الحكومي على علف الحيوانات.

- مصاريف البيع والتسويق:

ارتفعت مصاريف البيع والتسويق في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 3.28٪. استلمت الشركة في الفترة المماثلة من العام الماضي رسوم مستردة لتجديد الإقامات والمتعلقة بالفترات السابقة، ولم يتم استرداد مثل هذه المبالغ في الفترة الحالية، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق على الأنشطة التسويقية والنفقات الترويجية خلال الفترة الحالية.

- المصاريف الإدارية والعمومية:

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للفترة الحالية بنسبة 4.18٪ مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بسبب زيادة الرسوم المهنية والاستشارية وتكاليف تقنية المعلومات خلال الفترة الحالية.

- خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة:

ارتفعت خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة بمبلغ 2.28 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

أثرت جميع العناصر المذكورة أعلاه مجتمعة على إجمالي الربح والربح التشغيلي على النحو التالي:

- إجمالي الربح:

انخفض إجمالي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 8.04٪، بسبب الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 3.87٪ بسبب توقف الدعم الحكومي على علف الحيوانات.

- الربح التشغيلي:

انخفض الربح التشغيلي للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة 8.95٪ ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى خسائر هبوط مشروع السودان، وزيادة مصاريف البيع والتسويق، وزيادة نسبة تكاليف المبيعات إلى صافي الإيرادات بسبب توقف الدعم الحكومي على علف الحيوانات، تم تعويض هذا الانخفاض جزئياً عن طريق ربح المنح وغياب الخسارة في الأدوات المالية المشتقة وانخفاض تكلفة التمويل.