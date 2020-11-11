ظهور نتائج الانتخابات فجر الأربعاء تباعا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب فيصل الشبول إنه من المتوقع أن يبدأ إصدار نتائج الانتخابات النيابية فجر الأربعاء تباعا.

وأوضح الشبول : أن مجلس مفوضي الهيئة سيقوم عصر الأربعاء باعتماد النتائج بشكل نهائي من خلال المصادقة عليها.

وقال الشبول إن الدوائر الانتخابية في عموم دوائر الأردن تتفاوت فيها الأصوات، لأن عدد المراكز في بعض الدوائر أقل من الأخرى وبالتالي تظهر نتائجها قبلها، وفق هلا اخبار .

وأشار إلى عدم ورود أية ملاحظة إلى الهيئة على عملية الفرز حتى اللحظة، منوها بأن عملية الفرز تتم من خلال فرز كل صندوق على حدة ومن ثم تعلق نتيجته الورقية على باب غرفة الاقتراع والفرز ثم توضع في كشف تجميعي لكل مركز وترسل بعد ذلك إلى رئيس لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية.

وأكد أن رؤساء اللجان الانتخابية في الدوائر سيعلنون أسماء القوائم الفائزة في كل دائرة، ثم يقومون بإرفاق المحاضر الورقية والإلكترونية للّجان الخاصة وعددها 3 موزعة على الأقاليم.

وبين أن رؤساء اللجان الخاصة سيقومون أيضا بإعلان أسماء الفائزين بالانتخابات والفائزات للمقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا).